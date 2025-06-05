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Россиянин запинал автомобиль на проезжей части, и это попало на видео

В Башкирии на видео попало, как мужчина пинал проезжающий автомобиль

В Башкирии мужчина пинал проезжающий автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«Вчера на Салаватке, без подробностей», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина отталкивает другого участника конфликта, закрывает дверь автомобиля, который начинает движение, и несколько раз пинает транспорт.

До этого сообщалось, что во Владивостоке мужчины подрались из-за инвалидного места на парковке. По информации канала, мужчина припарковал свой автомобиль на месте, предназначенном для инвалидов. Местные жители попросили владивостокца убрать машину, но тот начал агрессивно себя вести, а после — устроил драку.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся на парковке, при этом один из конфликтующих с особой силой толкает своего оппонента.

Также сообщается, что нарушитель так и не убрал свой автомобиль и остался безнаказанным.

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