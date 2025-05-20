Минтранс представит законопроект о беспилотном транспорте до конца года

Минтранс РФ представит проект федерального закона о беспилотном транспорте до конца 2025 года. Об этом сообщает Минтранс РФ в своем Telegram-канале.

«Министерство транспорта совместно с производителями таких машин и заинтересованными госорганами до конца года представит проект федерального закона о беспилотном транспорте», — сообщил директор департамента цифрового развития Минтранса России Артем Юренков на ПМЮФ-2025.

В апреле 2025 года на ЦКАД запустили беспилотные грузовики. Такое движение осуществлялось на трассе М-11 «Нева» с 2023 года. Кроме того, в следующем году планируют запустить беспилотные грузовые автомобили на М-12 «Восток».

В Минтрансе также сообщили, что беспилотные грузовики проехали более девяти млн километров. В ведомстве дополнили, что сейчас разрабатывается законопроект для внедрения беспилотных автомобилей на постоянной основе, при этом учитывается опыт экспериментального правового режима.

Документ будет содержать понятия, критерии разграничения беспилотников по уровням автоматизации, права и обязанности производителей, требования к диспетчеризации, а также предусмотрят положения о создаваемом АО «ГЛОНАСС» Центре мониторинга движения беспилотных автомобилей.

Ранее сообщалось, что в России через два года выпустят беспилотники на дороги.