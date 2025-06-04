В Курской области пьяный полицейский насмерть сбил человека

В Курской области уволят полицейского, который насмерть сбил человека

В Курской области полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил пешеходов и скрылся. Об этом сообщает полиция Курской области в своем Telegram-канале.

«В ночное время, двигаясь по улице с. Куськино Мантуровского района Курской области, водитель автомобиля совершил наезд на шедших по проезжей части граждан», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате аварии один из пешеходов получил травмы, несовместимые с жизнью, второго – госпитализировали. После инцидента правонарушитель скрылся с места ДТП.

Также сообщается, что по факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Злоумышленника удалось задержать. Впоследствии выяснилось, что виновником аварии является сотрудник отделения МВД России по Тимскому району.

В ведомстве отметили, что водителя уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

По данным РИА Новости, в момент наезда полицейский был в состоянии опьянения.

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