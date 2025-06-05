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На российском рынке появилось рекордное количество поддельных запчастей

Доля поддельных автозапчастей на рынке России выросла на 37%
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Fototocam/Shutterstock/FOTODOM

В России доля контрафактной продукции в сегменте автозапчастей за последние три года выросла более чем на З0%, сообщают «Известия» со ссылкой на компанию TKM International Consulting.

«За три года сотрудники компании изъяли более полумиллиона контрафактных автокомпонентов. Если в 2022-м их было выявлено 130 тыс., в 2023-м — 180 тыс., в 2024-м — уже 190 тыс. Таким образом, рост за три года составил 37,5%», - заявил «Известиям» директор по развитию компании Александр Ковин.

По его словам, чаще всего подделывают масла, свечи, фильтры, детали тормозной системы и другие виды автокомпонентов. Это во многом обусловлено приостановкой сотрудничества иностранных правообладателей с Россией.

До этого стало известно, что в 2023 году автовладельцы чаще всего встречались с подделками в розничных магазинах запчастей и интернет-магазинах с пунктами выдачи (по 47,1%). В 2024 году они тоже лидируют в антирейтинге, причем положение дел в розничных магазинах стало еще хуже (их доля по контрафакту выросла до 52,9%).

Увеличилась доля «встреч» с контрафактом на маркетплейсах: с 29,5% в 2023 году до 43,1% в 2024-м.

Ранее были названы пять проблем, возникающих из-за экономии на обслуживании автомобиля.

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