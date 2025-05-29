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Автомобили
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Названы пять проблем, возникающих из-за экономии на обслуживании автомобиля

Fresh назвал пять проблем автомобиля из-за экономии на его обслуживании
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российские автомобилисты стали чаще обслуживать свои машины с применением дешевых запчасти, а иногда и фальсификатов, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко. При этом подобная экономия может выйти боком, причем с разными по величине последствиями, подчеркнул он.

«Например, дешевые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее оригинальных, и в итоге вы переплатите, потому что их замена тоже стоит денег. Намного хуже, если такие колодки подведут при экстренном торможении, и вы попадете в ДТП. Поддельное моторное масло тоже может вдвое сократить пробег до капитального ремонта двигателя», — сказал эксперт.

Не менее опасны контрафактные свечи зажигания или ремни ГРМ — эффект от их установки будет незамедлительным. Физическое разрушение свечей потребует замены деталей цилиндропоршневой-группы, а обрыв ремня ГРМ на «втыковом» моторе, где поршни имеют шансы встретиться с клапанами, ведет к ремонту, стоимость которого сопоставима с покупкой контрактного двигателя, пояснил эксперт.

Дешевый ремонт кажется привлекательным, но в долгосрочной перспективе он приводит только к финансовым потерям. Регулярные техосмотры и профессиональное обслуживание повышают рыночную стоимость автомобиля, тогда как пренебрежительное отношение к ремонту снижает шансы выгодно продать машину, пояснил эксперт.

Ранее были названы шесть серьезных проблем китайских автомобильных двигателей.

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