На российских маркетплейсах выросло количество контрафактных автозапчастей

Российские автовладельцы в 2024 году стали чаще сталкиваться с контрафактными запасными частями, сообщает «Автостат». Согласно опросу, если в 2023 году таковых было 27%, то теперь их стало 37%.

Отмечается, что в 2023 году автовладельцы чаще всего встречались с подделками в розничных магазинах запчастей и интернет-магазинах с пунктами выдачи (по 47,1%). В 2024 году они тоже лидируют в антирейтинге, причем положение дел в розничных магазинах стало еще хуже (их доля по контрафакту выросла до 52,9%).

Увеличилась доля «встреч» с контрафактом на маркетплейсах: с 29,5% в 2023 году до 43,1% в 2024-м, отметили в агентстве.

До этого сообщалось, что на российском рынке автозапчастей наблюдается крупнейший за 17 лет наплыв контрафактных деталей. По словам экспертов, злоумышленники подделывают в том числе дорогостоящие защитные элементы, включая голограммы, дорогие канистры и коробки. Согласно статистике, более 37% российских автосервисов в 2024 году пожаловались на поддельные запчасти.

Специалисты советуют покупать запчасти для машины только в проверенных магазинах, чтобы не наткнуться на контрафакт. По их мнению, лучше всего делегировать это дело сервисным центрам. Так, директор торговой сети по продаже запчастей Роман Виноградов отметил, что даже профессионалы не всегда смогут отличить подделку от оригинала. Однако в этом случае водитель может предъявить им претензию, заключил он.

Глава «PolandShop» Владимир Чубрик до этого рассказал «Газете.Ru», что при покупке автозапчастей важно обращать внимание на качество упаковки и маркировки товара. Поддельные запчасти часто имеют некачественную упаковку или неправильную маркировку, уточнил он.

Ранее были названы три главные проблемы на рынке автозапчастей в России.