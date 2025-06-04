Сыну олигарха, переехавшего байкера в Петербурге, предъявили обвинение

В Петербурге бизнесмена, который переехал байкера, обвинили по двум статьям УК РФ

Петербуржскому бизнесмену Сергею Сосореву, который дважды наехал на байкера на Rolls-Royce, предъявили обвинение по двум статьям УК РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Так, водитель обвиняется в нарушении ПДД (ст. 264 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

«Имея умысел на причинение телесных повреждений Э., лежащему на проезжей части, используя свой автомобиль Rolls-Royce Cullinan в качестве оружия, умышленно совершил его переезд колесами автомобиля, чем причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что Главное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении 37-летнего бизнесмена Сосорева. СК подозревает водителя в попытке покушения, если вину докажут, ему грозил реальный тюремный срок.

В беседе с «Газетой.Ru» автоюрист Лев Воропаев заявил, что следствию будет сложно доказать, что Сосорев намеренно переехал байкера.

Ранее появились новые детали о водителе Rolls-Royce, сбившем байкера.