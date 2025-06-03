«Исчадие дьявола»: появились новые детали о водителе Rolls-Royce, сбившем байкера

Родственница водителя Rolls-Royce Сергея Сосорева, который сбил байкера в Санкт-Петербурге, рассказала подробности о его семье. Об этом пишет 78.ru.

Отмечается, что сын женщины женился на сестре Сергея.

«Это не семья, это исчадие дьявола <...> Человеку все дозволено. Все в этом мире покупается. Слава Богу, что может быть сейчас, после вот этого случая, как-то что-то сделают, чтобы он понял», — заявила она.

Также женщина напомнила, что Сосорева уже привлекали к ответственности и лишали прав.

До этого в Санкт-Петербурге сын олигарха на Rolls-Royce переехал байкера, сбитого им же на проезжей части. Выяснилось, что за прошлый год он более 40 раз грубо нарушал ПДД, а несколько лет назад его уже лишали прав. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство, подозреваемый уже задержан. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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