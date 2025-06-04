Американский автогигант отзовет полмиллиона внедорожников

Американский автогигант Ford отзовет 63,8 тыс. своих компактных пикапов и 492 тыс. внедорожников Explorer. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA).

Автокомпания решила отозвать пикапы из-за проблем с индикаторами подушек безопасности, на которые дилеры теперь должны установить фиксатор. В случае внедорожников сыграли роль риски, связанные с отсоединением на ходу обивки средней стойки двери водителя и переднего пассажира.

До этого сообщалось, что представительство автоконцерна Kia в России «Киа Россия и СНГ» отзовет 55 тыс. автомобилей марки из-за риска короткого замыкания.

Речь идет об автомобилях трех моделей — кроссоверах Sorento и Soul, а также седанах Cerato. Короткое замыкание может возникнуть на печатной плате расположенного в моторном отсеке гидравлического электронного блока управления. К каким последствиям приводит замыкание, Росстандарт не уточняет.

Отзываемые автомобили были проданы в России в период с 2010 по 2016 год.

Ранее стало известно, что в России отзовут автомобили Voyah Free.