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Автомобили
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В России отзовут 55 тысяч Kia из-за риска короткого замыкания

Росстандарт отзовет 55 тысяч машин Kia в РФ из-за риска короткого замыкания
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Kia

Представительство автоконцерна Kia в России «Киа Россия и СНГ» отзовет 55 тыс. автомобилей марки из-за риска короткого замыкания. Об этом сообщил Росстандарт.

Речь идет об автомобилях трех моделей — кроссоверах Sorento и Soul, а также седанах Cerato. Короткое замыкание может возникнуть на печатной плате расположенного в моторном отсеке гидравлического электронного блока управления. К каким последствиям приводит замыкание, Росстандарт не уточняет.

Отзываемые автомобили были проданы в России в период с 2010 по 2016 год. Все работы будут выполнены бесплатно.

До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.

«Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке», — говорится в сообщении пресс-службы ООО «Дунфэн Мотор Рус».

Отмечается, что на транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.

Ранее сообщалось, что в пикапах Toyota Tundra обнаружили опасный дефект.

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