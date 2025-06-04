С сына олигарха, сбившего байкера на Rolls-Royce, сняли самое тяжелое обвинение

В отношении сына олигарха и предпринимателя Сергея Сосорева, который 31 мая сбил байкера в Санкт-Петербурге, сняли обвинения в покушении на жизнь мужчины. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Соответствующее постановление вынес прокурор Красносельского района. При этом представители Следственного комитета намерены обжаловать решение. Так в отношении Сосорева осталось одно уголовное дело — о нарушении ПДД», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что Главное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении 37-летнего бизнесмена Сосорева. СК подозревает водителя в попытке покушения, если вину докажут, ему грозил реальный тюремный срок.

В беседе с «Газетой.Ru» автоюрист Лев Воропаев заявил, что следствию будет сложно доказать, что Сосорев намеренно переехал байкера.

Ранее многодетный священник, исповедовавший бойцов СВО, разбился в ДТП.