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В США предупредили об опасности Tesla Model Y из-за дефекта в системе омывания

Tesla отозвала 172 автомобиля из-за проблем в системе омывания лобового стекла
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Tesla

Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 172 машины Model Y из-за проблем с системой омывания лобового стекла. Об этом сообщили в пресс-службе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

«Компания Tesla Inc. отзывает некоторые автомобили 2026 Model Y. Соединитель шланга может заблокировать форсунки омывателя, препятствуя попаданию моющей жидкости на лобовое стекло», — говорится в сообщении.

До этого Tesla отозвала более 46 тысяч электропикапов Cybertruck из-за отклеивания внешней панели.

В феврале в США владелец пикапа Cybertruck пожаловался в сервисный центр бренда на сильный шум в салоне, однако ему предложили решить вопрос необычным способом. Представители компании заявили, что аэродинамические шумы являются стандартной проблемой модели. Единственное решение — заклеить зазоры, однако это решение сделает непригодным к эксплуатации передний багажник.

Ранее в США раскрыли число актов вандализма в отношении Tesla.

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