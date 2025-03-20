В США предупредили об опасности Tesla Cybertruck из-за дефекта обшивки

Американский производитель электромобилей Tesla отзывает более 46 тысяч электропикапов Cybertruck. Об этом сообщили в пресс-службе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

«Компания Tesla отзывает некоторые автомобили Cybertruck 2024-2025 годов выпуска. Декоративная деталь внешней панели из нержавеющей стали может отклеиться и отпасть от поверхности автомобиля», — говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что компания отзывает 46 096 автомобилей. В пресс-службе подчеркнули, что выявленный дефект может создать опасную ситуацию на дороге, из-за чего риск возникновения аварий будет повышен.

Замена детали будет осуществляться бесплатно сервисным центром Tesla. Ожидается, что уведомления владельцам электропикапов будут отправлены по почте 19 мая.

В феврале в США владелец пикапа Cybertruck пожаловался в сервисный центр бренда на сильный шум в салоне, однако ему предложили решить вопрос необычным способом. Представители компании заявили, что аэродинамические шумы являются стандартной проблемой модели. Единственное решение — заклеить зазоры, однако это решение сделает непригодным к эксплуатации передний багажник.

Ранее в США раскрыли число актов вандализма в отношении Tesla.