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Tesla предложила починить пикап Cybertruck липкой лентой

Tesla предложила владельцу Cybertruck заклеить кузов скотчем для снижения шумов
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Tesla

В США владелец пикапа Cybertruck пожаловался в сервисный центр бренда на сильный шум в салоне, однако ему предложили решить вопрос необычным способом, сообщает carscoops.com.

В сервисном центре собственнику пикапа заявили, что аэродинамические шумы являются стандартной проблемой Cybertruck. Сотрудники центра признали, что шум создается из-за турбулентности воздуха вокруг кузовных панелей, но отрегулировать их нельзя. Единственное решение — заклеить зазоры, однако это решение сделает непригодным к эксплуатации передний багажник.

Согласился ли владелец Tesla Cybertruck на доработку автомобиля, не сообщается.

До этого стало известно, что Tesla отзовет для обновления программного обеспечения 1,2 млн автомобилей, проданных в Китае.

По сообщению китайского Государственного управления рыночного регулирования из-за ошибки в программном обеспечении электромобилей усилитель руля может отключиться на ходу. Также некорректная работа камер заднего вида может ухудшить обзор водителю при движении задним ходом. Программное обеспечение в автомобилях Tesla будет обновлено дистанционно.

Ранее сообщалось, что в автомобилях Lada Niva Travel выявили серьезную проблему.

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