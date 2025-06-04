В Москве утка показывала птенцам, как игнорирует ПДД, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как утка с птенцами нарушала ПДД

В Москве утка с птенцами переходили проезжую часть в неположенном для пешеходов месте. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Очередная мама-утка повела своих детей через дорогу прямо в центре города. Горожане не остались равнодушными», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как птицы переходят проезжую часть в необорудованном для пешеходов месте. Кроме того, прохожие помогли утке с птенцами пересечь дорогу.

До этого на Урале защитник природы запрыгнул в кузов мусоровоза, чтобы водитель перестал сбрасывать отходы на дорогу.

«Наиль с женой катались на великах по полям и наткнулись на гору хлама посреди проезда. Заметили рядом грузовик, попросили шофера убраться. Тот сел в кабину и попытался удрать», — говорится в сообщении Telegram-канала Ural Mash.

По информации канала, велосипедист запрыгнул в кузов мусоровоза, что не понравилось водителю, который хотел скинуть мужчину на ходу, но в итоге сломал ему палец и наехал на его жену.

Ранее жесткий кульбит екатеринбурженки в ДТП на «зебре» попал на видео.