Жесткий кульбит екатеринбурженки в ДТП на «зебре» попал на видео

В Екатеринбурге водитель отправил в полет девушку на переходе и попал на видео

В Екатеринбурге водитель «легковушки» отправил в полет девушку на «зебре». Об этом пишет Telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

«Настоящая жесть произошла на 2 июня перекрестке Волгоградская-Амундсена. Как по нам, тут полная вина водительницы — она завершала поворот, но пешеходы имели безусловный приоритет. Но — повторимся — лучше быть живым и здоровым, чем просто правым», — говорится в публикации.

Пострадавшую девушку госпитализировали.

До этого в Санкт-Петербурге произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с большегрузом и женщиной на велосипеде.

«Очень жесткие кадры не для всех: девушку на велосипеде подмял под себя МАЗ в Рыбацком — ее обездвиженное тело под колесом многотонного автомобиля сняли на видео шокированные местные жители», — говорится в публикации Telegram-канала «Mash на Мойке».

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