На Урале защитник природы запрыгнул в мусоровоз и попал на видео

На Урале защитник природы запрыгнул в кузов мусоровоза, чтобы водитель перестал сбрасывать отходы на дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
«Наиль с женой катались на великах по полям и наткнулись на гору хлама посреди проезда. Заметили рядом грузовик, попросили шофера убраться. Тот сел в кабину и попытался удрать», — говорится в сообщении.
По информации канала, велосипедист запрыгнул в кузов мусоровоза, что не понравилось водителю, который хотел скинуть мужчину на ходу, но в итоге сломал ему палец и наехал на его жену.
Женщина сняла произошедшее на видео. На кадрах видно, как мужчина сидит в кузове с мусором и кричит, при этом большегруз движется по дороге.
Также сообщается, что супруги написали заявление в полицию.
До этого на Урале автомобилист облил дверь управляющего компании, потому что паркинг несколько дней находился в воде. На кадрах видно, как мужчина льет на дверь грязь, которую принес в двух ведрах, и уходит.
Ранее дрифт челябинца на оживленной дороге попал на видео.