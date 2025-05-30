На Урале защитник природы запрыгнул в мусоровоз и попал на видео

Mash: на Урале защитник природы прыгнул в мусоровоз, чтобы остановить водителя

На Урале защитник природы запрыгнул в кузов мусоровоза, чтобы водитель перестал сбрасывать отходы на дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Наиль с женой катались на великах по полям и наткнулись на гору хлама посреди проезда. Заметили рядом грузовик, попросили шофера убраться. Тот сел в кабину и попытался удрать», — говорится в сообщении.

По информации канала, велосипедист запрыгнул в кузов мусоровоза, что не понравилось водителю, который хотел скинуть мужчину на ходу, но в итоге сломал ему палец и наехал на его жену.

Женщина сняла произошедшее на видео. На кадрах видно, как мужчина сидит в кузове с мусором и кричит, при этом большегруз движется по дороге.

Также сообщается, что супруги написали заявление в полицию.

До этого на Урале автомобилист облил дверь управляющего компании, потому что паркинг несколько дней находился в воде. На кадрах видно, как мужчина льет на дверь грязь, которую принес в двух ведрах, и уходит.

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