Стало известно, как защитить смарт-ключ автомобиля

Защитить смарт-ключ автомобиля от кражи можно при помощи различных специальных устройств против угона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Игоря Мишина.

Он напомнил, что смарт-ключи открывают салон и багажник при помощи радиосигналов, которые могут перехватить злоумышленники. В связи с этим Мишин порекомендовал использовать противоугонный чехол, блокирующий передачу сигнала и защищающий ключ от внешних электромагнитных полей.

Помимо этого, эксперт советует использовать блокиратор руля и иммобилайзер — противоугонную систему.

«Чтобы обеспечить надежную защиту беспроводных соединений авто, всегда выключайте Bluetooth и Wi-Fi, если в них нет необходимости. Регулярно обновляйте ПО и «прошивайте» по необходимости смарт-ключи», — отметил в заключение Мишин.

До этого сообщалось, что шесть россиян лишились своих люксовых автомобилей из-за новой мошеннической схемы.

«Осенью 2024 года двое жителей Краснодарского края <…> купили Mercedes E200 и Lexus LX450D у одного и того же продавца — Ярослава Авдеева. Автомобили были проверены: не числились в угоне, розыске и не имели ограничений», — говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

По информации канала, после покупки продавец прекратил регистрацию автомобилей. В феврале к собственнику Mercedes приехали из полиции и сообщили, что его автомобиль проходит по уголовному делу в отношении Авдеева о мошенничестве, поэтому транспорт нужно изъять.

Ранее россиянам назвали три самых бесполезных противоугонных системы.