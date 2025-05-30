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Автомобили
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Шесть владельцев люксовых автомобилей лишились своих машин из-за новой мошеннической схемы

Baza: 6 россиян лишись люксовых авто из-за новой мошеннической схемы
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Telegram-канал «Baza»

Шесть россиян лишились своих люксовых автомобилей из-за новой мошеннической схемы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Осенью 2024 года двое жителей Краснодарского края <…> купили Mercedes E200 и Lexus LX450D у одного и того же продавца — Ярослава Авдеева. Автомобили были проверены: не числились в угоне, розыске и не имели ограничений», — говорится в сообщении.

По информации канала, после покупки продавец прекратил регистрацию автомобилей. В феврале к собственнику Mercedes приехали из полиции и сообщили, что его автомобиль проходит по уголовному делу в отношении Авдеева о мошенничестве, поэтому транспорт нужно изъять. Автовладельцы выяснили, что под таким же предлогом у четырех других собственников забрали Mercedes AMG GT 53, Mercedes AMG E63s, BMW M5 Competition и Porsche Cayenne GTS. Все машины были приобретены у Авдеева.

Полицейские выяснили, что автомобили Авдееву передали люди в аренду, не заключив договор, а он перепродал машины. При этом мужчина подделал подписи и предварительно переоформил автомобили на себя. Первые владельцы автомобилей написали заявление в полицию о пропаже машин только через пять месяцев, когда Авдеев уже был за границей.

Также сообщается, что полицейские поверили первым владельцам и отдали им автомобили, а шесть новых покупателей остались без своих машин. Кроме того, теперь им приходят штрафы других людей.

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