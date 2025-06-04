В Москве журналисты «ломились» в Mercedes, на котором похитили блогера, и попали на видео

В Москве на Ярославском вокзале журналисты пытаются связаться с мужчинами, которые похитили блогера, и сейчас сидят в Mercedes. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Журналисты ломятся в блокированный полицией «мерс». Им не открывают», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина стучит в окно автомобиля и задает вопросы, но ему никто не отвечает.

До этого сообщалось, что вечером 3 июня группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками мужчину среднего возраста. Им оказался Щепихин.

Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек. Похитители не скрывали своих лиц, большинство из них носили бороды. Их было не менее пяти человек. Помешать им, судя по кадрам, физически никто не пытался.

Ранее полицейские вывезли несколько больших сумок из Ярославского вокзала, где похитили блогера.