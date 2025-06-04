Полицейские вывезли несколько больших сумок из Ярославского вокзала, где похитили блогера

Сотрудники полиции вывезли несколько больших сумок с Ярославского вокзала в Москве, где ранее похитили блогера. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Только что полицейские вывезли с Ярославского вокзала несколько больших сумок. Где Арег, до сих пор неизвестно», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов загружают в автомобиль несколько сумок.

По информации канала, в настоящее время работники управления ищут пропавшего мужчину на транспорте по Центральному федеральному округу.

До этого сообщалось, что вечером 3 июня группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного авто с мигалками мужчину среднего возраста. Им оказался Щепихин.

Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию.

Ранее мать Щепихина рассказала о сыне.