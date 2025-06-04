На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Автомобили
Размер текста
А
А
А

Полицейские вывезли несколько больших сумок из Ярославского вокзала, где похитили блогера

SHOT: полицейские вывезли большие сумки с вокзала, где похитили блогера
close
Telegram-канал «SHOT»

Сотрудники полиции вывезли несколько больших сумок с Ярославского вокзала в Москве, где ранее похитили блогера. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Только что полицейские вывезли с Ярославского вокзала несколько больших сумок. Где Арег, до сих пор неизвестно», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов загружают в автомобиль несколько сумок.

По информации канала, в настоящее время работники управления ищут пропавшего мужчину на транспорте по Центральному федеральному округу.

До этого сообщалось, что вечером 3 июня группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного авто с мигалками мужчину среднего возраста. Им оказался Щепихин.

Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию.

Ранее мать Щепихина рассказала о сыне.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами