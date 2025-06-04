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Мужчинам, которые положили блогера в багажник, не дали уехать с Ярославского вокзала

SHOT: мужчинам, которые увезли блогера, не дали уехать с Ярославского вокзала
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Telegram-канал «SHOT»

Мужчинам, которые 3 июня положили блогера в багажник иномарки, не дали уехать с Ярославского вокзала. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Мужчинам, которые увезли Арега, не дали уехать с Ярославского вокзала. Часть из них посадили в полицейский автомобиль, остальные находятся в «мерсе» в сопровождении полиции», — говорится в сообщении.

До этого появились кадры, на которых видно, как несколько мужчин проходят мимо станции метро и садятся в автомобиль. На заданные автором видео вопросы они не отвечают.

Инцидент произошел вечером 3 июня. Группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками мужчину среднего возраста. Им оказался Щепихин.

Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек.

Ранее мать Щепихина рассказала о сыне.

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