Автомобиль, на котором похитили блогера, привезли к Ярославском вокзалу

Автомобиль Mercedes, на котором похитили мужчину, привезли к вокзалу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Автомобиль, на котором 3 июня был похищен 40-летний Арег, доставлен к Ярославскому вокзалу. Там проходят следственные действия», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время неизвестно, где находится похищенный мужчина. По предварительной информации, в момент задержания иномарки, в автомобиле человека уже не было.

Инцидент произошел вечером 3 июня. Группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного авто с мигалками мужчину среднего возраста. Им оказался Щепихин.

Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек. Похитители не скрывали своих лиц, большинство из них носили бороды.

Ранее мать Щепихина рассказала о сыне.