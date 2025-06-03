Депутат признался, что насмерть сбил мотоциклиста

Депутат Курганской областной думы Владимир Алейников сделал признание, что насмерть сбил мотоциклиста Вячеслава Журкевича. Об этом говорится на сайте думы.

«Управляя собственным транспортным средством, следуя по федеральной трассе «Иртыш» Р-254, при подъезде к городу Ишим Тюменской области мною совершено дорожно-транспортное происшествие. Не убедившись в совершении маневра, было допущено столкновение с мотоциклом», — сообщил депутат.

Последнего госпитализировали, однако в результате травм мотоциклист скончался. Депутат принес извинения семье погибшего и пообещал взять на себя расходы на похороны.

До этого бывший зампред заксобрания Кировской области избил женщину, называя ее «жирной мразью». Инцидент произошел из-за дорожного конфликта, в машине пострадавшей в момент нападения находился ребенок. Следком возбудил дело о хулиганстве.

Происшествие попало на камеры: на видеозаписи видно, как желтый Opel Corsa медленно движется в потоке автомобилей, а за ним бежит высокий мужчина в черной футболке. Он догоняет малолитражку и начинает бить кулаками по кузову. На других кадрах, снятых самой пострадавшей и опубликованных Telegram-каналом «112», видно, что в момент, когда мужчина бил кулаками по кузову, в салоне плакал ребенок.

Ранее челябинка с криками высадила малолетнего сына из авто и попала на видео.