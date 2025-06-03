Седан Geely Galaxy A7, который проезжает 2 тыс. км на одной заправке, показали в Китае

Geely представила седан Galaxy A7, который проходит 2 тыс. км без заезда на АЗС

Geely представила седан Galaxy A7, запас хода которого достигает 2,1 тыс. км. Об этом сообщает CarNewsChina.

«Galaxy A7 EM-i оснащен бензиновым двигателем 1.5 в паре с электродвигателем в подключаемой гибридной установке. Двигатель обеспечивает максимальную мощность 112 л.с.», — отмечается в публикации.

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Запас хода в 2,1 тыс. км автомобиль обеспечит при полной зарядке батареи и заправленном топливном баке. Расход бензина составляет чуть более 2 л на 100 км. Будут доступны и еще два варианта с тяговой батареей разной емкости и запасом хода 1,5-1,6 тыс. км. Длина машины — 4918 мм, колесная база — 2845 мм. Седан в Китае будет стоить примерно 100 тыс. юаней (₽1 млн).

Ранее в Иркутской области перевернулся автовоз, машины получили сильные повреждения.