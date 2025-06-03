«Воспаление хитрости»: мужчину, переехавшего байкера в Петербурге, вывели с допроса в маске

В Петербурге водителя Rolls-Royce вывели с допроса в маске после жесткого ДТП

В Санкт-Петербурге водителя Rolls-Royce, который дважды переехал байкера, вывели с допроса. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Сергея Сосорева вывели из отдела полиции, где его допрашивали по статье о нарушении ПДД. Сейчас его везут в суд. Мужчина зачем-то надел медицинскую маску, возможно, у него воспаление хитрости», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчину выводят из здания в маске и усаживают в белый легковой автомобиль.

По информации канала, на вопросы работников СМИ задержанный отвечать не стал.

ДТП с участием водителя Rolls-Royce произошло в конце мая. Белый автомобиль с номером 001 спровоцировал жесткую аварию на Петергофском шоссе: водитель сбил мотоциклиста. Пользователи в соцсетях пишут, что красивый автомобильный номер стоил владельцу порядка 20 млн рублей.

Кроме того, стало известно, что водителя иномарки задержали, а мотоциклист, которого дважды переехал Rolls-Royce, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что Следком считает наезд Rolls-Royce на байкера намеренным.