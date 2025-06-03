На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Автомобили
Размер текста
А
А
А

«Воспаление хитрости»: мужчину, переехавшего байкера в Петербурге, вывели с допроса в маске

В Петербурге водителя Rolls-Royce вывели с допроса в маске после жесткого ДТП

В Санкт-Петербурге водителя Rolls-Royce, который дважды переехал байкера, вывели с допроса. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Сергея Сосорева вывели из отдела полиции, где его допрашивали по статье о нарушении ПДД. Сейчас его везут в суд. Мужчина зачем-то надел медицинскую маску, возможно, у него воспаление хитрости», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчину выводят из здания в маске и усаживают в белый легковой автомобиль.

По информации канала, на вопросы работников СМИ задержанный отвечать не стал.

ДТП с участием водителя Rolls-Royce произошло в конце мая. Белый автомобиль с номером 001 спровоцировал жесткую аварию на Петергофском шоссе: водитель сбил мотоциклиста. Пользователи в соцсетях пишут, что красивый автомобильный номер стоил владельцу порядка 20 млн рублей.

Кроме того, стало известно, что водителя иномарки задержали, а мотоциклист, которого дважды переехал Rolls-Royce, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что Следком считает наезд Rolls-Royce на байкера намеренным.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами