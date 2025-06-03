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Водитель на Skoda специально переехал красноярца, и это попало на видео

В Красноярске на видео попало, как водитель Skoda намеренно переехал человека

В Красноярске водитель Skoda намеренно переехал человека. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

«Партизана Железняка. Ночью. Водитель автомобиля Шкода К164ХН82 намеренно наехал на пешехода на проезжей части», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина стоит перед черным автомобилем, после чего ударяет машину. В момент конфликта водитель Skoda переезжает человека.

До этого сообщалось, что экс-зампред Кировского заксобрания избил женщину на проезжей части из-за дорожного конфликта. 47- летний бывший глава фракции ЛДПР и зампред Заксобрания Кировской области Владимир Гукасов ехал на Mercedes, который «подрезала» женщина на Opel.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина выходит из своего автомобиля и бьет по желтой машине. После этого водительница с ребенком выходит из транспорта на дорогу, к ней подходит водитель и несколько раз ударяет.

Ранее в Москве грузовик опрокинулся от удара большегруза.

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