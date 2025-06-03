На видео попало, как экс-зампред Кировского заксобрания избил женщину на проезжей части

Экс-зампред Кировского заксобрания избил женщину на проезжей части из-за дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Анастасия ехала на своем «Опеле» с дочкой. На перекрестке улиц Чапаева и Комсомольской она поворачивала направо. Во время поворота она подрезала «Мерседес», за рулем которого сидел 47- летний бывший глава фракции ЛДПР и зампред Заксобрания Кировской области Владимир Гукасов», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина выходит из своего автомобиля и бьет по желтой машине. После этого водительница с ребенком выходит из транспорта на дорогу, к ней подходит водитель и несколько раз ударяет.

По информации канала, после произошедшего Анастасия вызвала сотрудников правоохранительных органов, которые задержали Гукасова. По словам экс-зампреда Кировского заксобрания, он избил женщину после того, как она кинула камнем в его автомобиль.

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