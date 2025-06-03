Владелец фур, из которых вылетали боевые дроны, мог быть «спящим агентом» Украины

Собственник фур Артем Тимофеев, из которых боевые дроны атаковали военный аэродром в Иркутской области, может быть «спящим агентом» Украины. Об этом «Абзацу» заявил ветеран Службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков.

«Почти на 100% этот Тимофеев является так называемым спящим. Сразу после кризиса в отношениях между Москвой и Киевом украинские спецслужбы начали внедрять на территорию России своих агентов для осуществления диверсий и терактов. Их у нас очень много обосновалось», – рассказал порталу Корольков.

По его словам, таких людей украинские спецслужбы долго подготавливают. В определенный момент агентов «активируют».

Вечером 1 июня ВСУ совершили атаку на военные аэродромы в пяти регионах России. По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Минобороны сообщили, что все террористические атаки были отражены. Расследованием этих налетов занялась военная прокуратура.

Артем Тимофеев в прошлом году открыл ИП по грузоперевозкам. В декабре он приобрел несколько машин, при помощи которых 1 июня были организованы атаки дронов по военным объектам в России.

Также стало известно, что Тимофеев родился в Житомире. При этом администрация Усть-Кута утверждает, что он родом из Донецка. Кроме того, мужчина жил в Киеве, а после – переехал в Челябинскую область. Он объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в Приамурье перекрыли участок федеральной трассы после атаки дронов.