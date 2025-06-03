Названа причина взрыва на моторном заводе в Нижегородской области

Взрыв на территории моторного завода в Заволжье произошел при перекачке топлива

Взрыв и последующий пожар на заводе в городе Заволжье Нижегородской области произошли при перекачке горюче-смазочных материалов, заявил глава Городецкого округа Александр Мудров.

«Ночью произошел взрыв и последующее возгорание грузового автомобиля, который осуществлял перекачку горюче-смазочных материалов на территории завода «Дайдо Метал Русь»», — сообщил Мудров.

По его словам, пострадал один человек.

О взрыве на территории ПАО «ЗМЗ» (Заволжский моторный завод) стало известно поздно вечером 2 июня.

По информации ГУ МЧС по Нижегородской области, пожар, распространившийся на 75 квадратных метров, затронул не только грузовик, но и кровлю цеха.

Заволжский моторный завод, основанный в 1956 году как филиал ГАЗа, является одним из ведущих предприятий региона, специализирующимся на производстве двигателей. Подробности о характере химических веществ, находившихся в цеху, и о состоянии пострадавшего пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что Автозавод «Урал» загорелся в Челябинской области.