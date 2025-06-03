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Убийце женщины-таксиста в Коркино вынесли приговор

В Челябинске на 9 лет осудили 17-летнего подростка, убившего таксистку в Коркино
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В Челябинске суд приговорил к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы 17-летнего подростка, убившего водительницу такси в Коркино. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на источник в судебной сфере.

«Заседание прошло в Областном суде во вторник, 3 июня. Приговор вынес судья из Коркино, но так как дело рассматривали в Челябинске, официальных комментариев к коркинском городском суде пока не дают. Информацию обещают предоставить позже», — отмечается в публикации.

Тело водителя такси Елены Сарафановой было обнаружено 23 октября 2024 года на улице Ватутина. Во время поездки произошел конфликт с двумя пассажирами, женщину ударили ножом в грудь. За убийством таксистки последовали народные волнения в Коркино, в которых участвовали порядка 150 человек.

Ранее краснодарка устроила истерику в такси.

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