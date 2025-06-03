«Плюнула на машину»: краснодарка устроила истерику в такси, и это попало на видео

В Краснодаре на видео попало, как пассажирка устроила скандал женщине-таксисту

В Краснодаре пассажирка устроила скандал водительнице из-за долгого маршрута. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«Машину они не покидали в течении 15 минут, пока я не пригрозила полицией. Когда темноволосая женщина выходила из машины, она хлопнула дверью и плюнула на машину, вслед оскорбила меня в очередной раз», — рассказала водительница.

По словам женщины, она везла пассажиров по навигатору, который показывает самый быстрый путь. Во время поездки одна из пассажирок начала оскорблять и угрожать водительнице из-за того, что таксист везла их очень долго, тогда женщина завершила поездку и попросила пассажиров покинуть автомобиль.

На опубликованных в сети кадрах видно, как краснодарка кричит и ругается на водительницу.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области в городе Кудрово водитель Chevrolet избил таксиста в ходе дорожного конфликта. На опубликованных кадрах видно, что помимо водителя удары также наносила женщина.

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