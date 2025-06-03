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Движение на Крымском мосту возобновили после приостановки

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили через три часа
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили более чем через три часа после приостановки. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — говорится в публикации.

Сообщение о перекрытии опубликовали в 06:08 мск. В 9:13 появилось следующее — о возобновлении движения авто.

26 мая сообщалось о том, что очередь из машин на переправе рассосалась спустя 14 часов. Как писал канал оперативной обстановки, затруднения в проезде к пунктам досмотра со стороны Тамани начались утром 25 мая. В 10:00 в очереди стояли 64 транспортных средства, в последующие часы их количество росло. К 19:00 доступа на мост ждали 317 машин, автомобилистам приходилось стоять в очереди около 60 минут. Кроме того, с затруднениями столкнулись те, кто ехал со стороны Керчи: там пробка образовалась в 13:00, а к 16:00 в ней скопилось 230 машин. Вскоре ситуация начала улучшаться — к 19:00 очередь со стороны Керчи рассосалась, а со стороны Тамани она сохранялась до полуночи.

Ранее сообщалось, что по Крымскому мосту проехали 30 млн человек за семь лет.

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