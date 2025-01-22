Citroen возродит модель 2CV, прозванную «гадким утенком»

Французская компания Citroën планирует возродить легендарную модель 2CV. Об этом сообщает carscoops.com.

Отмечается, что компанией уже начаты работы над моделью. Правда, в настоящее время проект находится на ранней стадии и каких-либо технических подробностей по нему нет. Известно лишь, что автомобиль будет построен на платформе модели C3 и получит электрическую силовую установку.

Citroën 2CV — культовая микролитражка, массово выпускавшаяся с 1949 по 1990 год. Во Франции этот автомобиль стал таким же «народным», как Ford T в США или Volkswagen Beetle в Германии. У себя на родине за характерную форму кузова и большие фары автомобиль получил прозвище «гадкий утенок».

До этого стало известно, что компания Mercedes-Benz может начать выпуск купе S-Class.

В январе 2025 года в ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) были поданы заявки на регистрацию товарного знака, в которых четко изображена модель S-класса поколения W223 в кузове купе. В первой заявке — с бампером от S63 и колесами с логотипом Maybach, а во второй, купе Maybach S680.

Обе заявки поступили не от Mercedes-Benz, а от Robu Aktiengesellschaft, которая в 2021 году сделала суперкар Bussink GT R SpeedLegend на базе Mercedes-AMG GT R. Именно эта фирма займется выпуском купе. Срок действия патентов заканчивается в январе 2030 года.

Ранее «Авилон» назвал восемь китайских машин, которые можно покупать подержанными.