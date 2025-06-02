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Автомобили
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Владивостокец перевозил секс-кукл в Infiniti, и это попало на фото

Во Владивостоке мужчины перевозили на Infiniti надувных женщин
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Telegram-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока»

Во Владивостоке мужчины перевозили секс-кукл на на Infiniti. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Во Владивостоке на Эгершельде заметили ну очень уж необычных пассажиров в салоне автомобиля. Сегодня в одном из автомобилей удалось увидеть очень забавных «пассажиров». Кто-то решил устроить флешмоб и повеселить других водителей в потоке», — говорится в сообщении.

На опубликованном в сети фото видно, как надувных женщин везут на черной иномарке, при этом, один из пассажиров держит рукой секс-куклу.

До этого стало известно, что в Индонезии у вора угнали краденый мотоцикл, пока он спал.

Мотоцикл Kawasaki KLX 150сс был припаркован возле одного из местных кафе, когда 22-летний Мартоги Синага решил его угнать. После кражи молодой человек попытался скрыться, преодолев почти 600 километров, чтобы добраться до своего родного региона на севере острова Суматра.

Ранее сообщалось, что шесть владельцев люксовых автомобилей лишились своих машин из-за новой мошеннической схемы.

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