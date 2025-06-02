В Москве ДТП парализовало движение автомобилей

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Кутузовском проспекте (в районе д. 57) произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате автомобильной аварии образовалась пробка длиной в один километр. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге белый Rolls-Royce с номером 001 спровоцировал жесткое ДТП на Петергофском шоссе. Пользователи в соцсетях пишут, что красивый автомобильный номер стоил владельцу порядка 20 млн рублей.

Кроме того, в Москве на внешней стороне ТТК загорелась «Газель».

По информации канала, в настоящее время уточняется информация о пострадавших, а также обстоятельства произошедшего. В районе ДТП образовалась пробка длиной в два километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

Ранее массовая авария с участием пяти автомобилей произошла в Подмосковье.