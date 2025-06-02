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Автомобили
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Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла в Подмосковье

Фура на полном ходу протаранила пять автомобилей в Подольске

Пять автомобилей столкнулись в подмосковном городе Подольске. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковная полиция».

«Сегодня примерно в 08:50 на 53-м километре Старосимферопольского шоссе произошло ДТП. По предварительной информации, водитель «КамАЗа», на регулируемом перекрестке осуществил движение на запрещающий сигнал светофора, после чего совершил столкновение с 5 автомобилями», — сообщает канал.

В аварии пострадал один человек. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины ДТП.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге белый Rolls-Royce с номером 001 спровоцировал жесткое ДТП на Петергофском шоссе. Пользователи в соцсетях пишут, что красивый автомобильный номер стоил владельцу порядка 20 млн рублей.

Ранее, на видео попало, как люди разлетелись по дороге после жесткого ДТП.

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