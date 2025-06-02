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Массовая авария парализовала движение автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве

Массовое ДТП заблокировало движение транспорта на Кутузовском проспекте в Москве
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Depositphotos

В Москве на Кутузовском проспекте произошло массовое столкновение машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На Кутузовском проспекте (в районе д. 71) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение транспорта затруднено на 2 километра. В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными за рулем и выбрать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге белый Rolls-Royce с номером 001 спровоцировал жесткое ДТП на Петергофском шоссе. Пользователи в соцсетях пишут, что красивый автомобильный номер стоил владельцу порядка 20 млн рублей.

Ранее массовая авария с участием пяти автомобилей произошла в Подмосковье.

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