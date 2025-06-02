В Москве «Газель» загорелась на проезжей части и парализовала движение транспорта

В Москве «Газель» воспламенилась на дороге и затруднила движение автомобилей

В Москве на внешней стороне ТТК загорелась «Газель». Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне ТТК (в районе выезда из Гагаринского тоннеля) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как «Газель» горит на проезжей части.

По информации канала, в настоящее время уточняется информация о пострадавших, а также обстоятельства произошедшего. В районе ДТП образовалась пробка длиною два километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге белый Rolls-Royce с номером 001 спровоцировал жесткое ДТП на Петергофском шоссе. Пользователи в соцсетях пишут, что красивый автомобильный номер стоил владельцу порядка 20 млн рублей.

Кроме того, в Москве на Кутузовском проспекте произошло массовое столкновение машин.

Ранее массовая авария с участием пяти автомобилей произошла в Подмосковье.