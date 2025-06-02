В Москве объявили в розыск сына экс-замглавы СБУ из-за арендованной машины

В Москве сына экс-замглавы СБУ объявили в розыск из-за взятого в аренду авто

В Москве разыскивают сына экс-замглавы СБУ, отца которого подозревали в отравлении Виктора Ющенко в 2004 году, сообщает Mash.

«Парень взял напрокат Toyota Camry на неделю ещё в апреле. Но так и не вернул. Сначала придумывал отмазки, затем в течение месяца переводил деньги за продление, а на днях перестал выходить на связь после требования привезти машину назад. Тогда владелец пошел в полицию», — сообщает канал.

Отмечается, что Сацюк-младший — бывший футболист, играл защитником за донецкий «Олимпик» и студенческую сборную Украины. Его отец, Владимир Сацюк, в 2004 году был замглавы СБУ. Тогда, 5 сентября, на его даче ужинал кандидат в президенты Виктор Ющенко, а спустя пять дней его госпитализировали с отравлением диоксином. Ющенко обвинил Сацюка в организации покушения.

До этого стало известно, что в Индонезии у вора угнали краденый мотоцикл, пока он спал.

Мотоцикл Kawasaki KLX 150сс был припаркован возле одного из местных кафе, когда 22-летний Мартоги Синага решил его угнать. После кражи молодой человек попытался скрыться, преодолев почти 600 километров, чтобы добраться до своего родного региона на севере острова Суматра.

По пути он остановился отдохнуть в одной из мечетей города Аэк-Канопан. Оставив украденный мотоцикл у входа, он уснул. Однако, проснувшись, обнаружил, что мотоцикла нет — его успел украсть другой человек.

Между тем полиция сумела задержать Синагу на ночном рынке в Серданг-Бегагае.

Ранее сообщалось, что шесть владельцев люксовых автомобилей лишились своих машин из-за новой мошеннической схемы.