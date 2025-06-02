На Кубани на видео попало, как автомобиль приземлился на забор после ДТП

Mash: момент полета авто над забором попал на камеры

На Кубани автомобиль повис на заборе после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Момент полета авто над забором попал на камеры — взлетел красиво, приземлился больно. <...> Теперь автомобиль висит на ограждении», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль подлетает после ДТП и приземляется на забор.

До этого в Ленинградской области в городе Кудрово водитель Chevrolet избил таксиста в ходе дорожного конфликта. На опубликованных кадрах видно, что, помимо водителя, удары также наносила женщина. По информации канала, инцидент произошел 24 мая, с того времени иномарка находилась в розыске.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов остановили Chevrolet, за рулем которого был 35-летний водитель, избивший ранее таксиста. При осмотре иномарки правоохранители обнаружили в салоне боевую гранату, после чего – вызвали саперов.

По словам водителя, гранату он нашел в квартире знакомого, решил забрать себе, положил в бардачок и забыл.

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