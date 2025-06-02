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Во Владивостоке скорая не могла добраться до пациента из-за плохой дороги

Во Владивостоке авто скорой помощи не могло проехать из-за раскопанной дороги

Во Владивостоке автомобиль скорой помощи не мог добраться до человека из-за раскопанной дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Город В. Владивосток».

«Накануне в районе Каштановой, 11 раскопали очередной участок дороги. Вечером скорая не могла проехать, а когда проехала, потом не знала, как выехать, кружила между домами Каштановая, 13, 15, а выезда нет», — говорится в сообщении.

Очевидец снял на видео альтернативный проезд, по которому владивостокцам рекомендуют передвигаться. На записи видно, что вся дорога в ямах и камнях. По информации канала, застройщик раскопал дорогу к микрорайону, при этом объезда нет.

Также сообщается, что местные жители планируют написать заявление о бездействии администрации в прокуратуру.

До этого во Владивостоке на Седанке водитель Honda не пропускал скорую помощь, перекрывая дорогу. Видеорегистратор автомобиля экстренных служб запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как серый автомобиль затрудняет проезд машине скорой помощи.

Ранее в Москве на видео попало, как водитель скорой просил уступить дорогу.

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