Стала известна профессия владельца фуры, который может быть причастен к массовой атаке БПЛА

Разыскиваемый властями Усть-Кута (Иркутская область) Артем Тимофеев, который может быть причастен к массовой атаке беспилотников по военным объектам, работал диджеем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Разыскиваемый Артем Тимофеев — диджей, музыкант и большой фанат украинских групп. Судя по постам в соцсетях, мужчина тесно общался с музыкантами из Незалежной, был совладельцем местного бренда одежды, а в 2014 году публиковал фотографии с майдана в Киеве и поддерживал протестующих», — сообщает канал.

До этого стало известно, что в прошлом году мужчина открыл ИП по грузоперевозкам. В декабре он приобрел несколько машин, при помощи которых 1 июня были организованы атаки дронов по военным объектам в России.

Также стало известно, что Артем Тимофеев родился в Житомире. При этом администрация Усть-Кута утверждает, что он родом из Донецка. Кроме того, мужчина жил в Киеве, а после – переехал в Челябинскую область.

Ранее сообщалось, что в Приамурье перекрыли участок федеральной трассы после атаки дронов.