Москвича с 30 млн рублей в инвестициях сняли на видео в переполненном автобусе

В Москве мужчина с 30 млн рублей в инвестициях ехал в общественном транспорте

В Москве мужчина с 30 млн рублей в инвестициях ехал в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там Москва».

«Москвича с 30 млн в инвестициях заметили в переполненном автобусе. Пассажиры не сразу поняли, что перед ними успешный инвестор, а не обычный дачник с сумкой», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина в голубой рубашке сидит в переполненном автобусе. Москвич смотрит в телефон, при этом автор видео снимает свое удивленное лицо.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области в городе Кудрово водитель Chevrolet избил таксиста в ходе дорожного конфликта. На опубликованных кадрах видно, что помимо водителя удары также наносила женщина. По информации канала, инцидент произошел 24 мая, с того времени иномарка находилась в розыске.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов остановили Chevrolet, за рулем которого был 35-летний водитель, избивший ранее таксиста.

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