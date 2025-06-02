В Башкирии на видео попал «боксерский бой» медвежат на проезжей части

В Башкирии на видео попало, как медвежата устроили драку на дороге

В Башкирии два медвежонка подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«В Башкирии медвежата устроили боксерский бой на дороге. Битва на кулаках произошла на трассе около деревни Кузъелга около города Межгорье», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как животные начинают драку на обочине дороги, после чего перебегают на проезжую часть, где продолжают «бой».

До этого сообщалось, что в Ленинградской области в городе Кудрово водитель Chevrolet избил таксиста в ходе дорожного конфликта. На опубликованных кадрах видно, что помимо водителя удары также наносила женщина. По информации канала, инцидент произошел 24 мая, с того времени иномарка находилась в розыске.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов остановили Chevrolet, за рулем которого был 35-летний водитель, избивший ранее таксиста. При осмотре иномарки правоохранители обнаружили в салоне боевую гранату, после чего – вызвали саперов.

Ранее во Владивостоке скорая не могла добраться до пациента из-за плохой дороги.