«Детская реанимация, разъезжаемся»: в Москве водитель скорой просил уступить дорогу

В Москве сняли, как водитель скорой просил уступить дорогу, чтобы спасти ребенка

В Москве водитель скорой помощи просил автомобилистов уступить дорогу, чтобы спасти ребенка, который находился в тяжелом состоянии. Соответствующее видео появилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Детская реанимация, уходим, уходим. Детская реанимация. В машине ребенок. Детская реанимация, разъезжаемся. Дети в машине, ребенок», — говорил водителям мужчина.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина, который находится за рулем автомобиля экстренных служб, сообщает водителям, что в автомобиле скорой помощи едет ребенок в тяжелом состоянии. Далее на записи видно, как москвичи начинают реагировать, и транспорт проезжает.

До этого сообщалось, что во Владивостоке на Седанке водитель Honda не пропускал скорую помощь, перекрывая дорогу. Видеорегистратор автомобиля экстренных служб запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как серый автомобиль затрудняет проезд машине скорой помощи.

Ранее ивановец на машине не пропустил скорую, спешившую на помощь к его отцу.