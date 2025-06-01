В Мурманской области после атаки БПЛА проверяют документы у водителей

В Оленегорске начали проверять документы у водителей на въезд и выезд

Въезд и выезд автомобилистов из города Оленегорска сейчас возможен по «лапландской» дороге. Об этом сообщил в Telegram-канале оперштаб Мурманской области.

Там добавили, что водителям надо показать удостоверяющие личность документы. Полицейские принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить в регионе безопасность и порядок, и просят автомобилистов с пониманием отнестись к происходящему и проявлять осторожность.

В воскресенье, 1 июня, Оленегорск атаковали украинские БПЛА: беспилотники были спрятаны в кузове фур и начали атаку, когда водители припарковали грузовики. При этом дальнобойщики могли не знать, какой груз они перевозят. Помимо Мурманской области, украинцы попытались ударить по аэродромам в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Кроме того, дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь, целью стала военная часть в поселке Средний Иркутской области.

Ранее на видео сняли одну из фур с дронами ВСУ, которая взорвалась по пути.