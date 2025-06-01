В Петербурге автобус с пассажирами врезался в припаркованный на обочине грузовик

В Петербурге автобус врезался в грузовик на Комендантском проспекте

В Санкт-Петербурге автобус врезался в припаркованный у обочины грузовик. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, авария произошла на Комендантском проспекте. На месте происшествия «образовался паровозик» из автобуса, грузовика и «Газели». На кадрах из салона видно груду металла на месте боковой части кабины водителя и разбитое стекло. Одному из пассажиров разрезало руки: на видео он вытирает кисти окровавленным бинтом.

В прошлом октябре водитель рейсового автобуса СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в районе станции метро «Площадь Восстания» проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями. В результате пострадали 11 пассажиров автобуса, в том числе трое детей. Очевидец произошедшего рассказал «Газете.Ru», что водителя «то ли приступ схватил, то ли эпилептический припадок». Его быстро увезли на скорой, а большинство пассажиров автобуса смогли самостоятельно покинуть салон после аварии.

Ранее в Петербурге автобус провалился в яму с кипятком.