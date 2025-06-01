На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Автомобили
Размер текста
А
А
А

В Петербурге автобус с пассажирами врезался в припаркованный на обочине грузовик

В Петербурге автобус врезался в грузовик на Комендантском проспекте
close
Depositphotos

В Санкт-Петербурге автобус врезался в припаркованный у обочины грузовик. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, авария произошла на Комендантском проспекте. На месте происшествия «образовался паровозик» из автобуса, грузовика и «Газели». На кадрах из салона видно груду металла на месте боковой части кабины водителя и разбитое стекло. Одному из пассажиров разрезало руки: на видео он вытирает кисти окровавленным бинтом.

В прошлом октябре водитель рейсового автобуса СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в районе станции метро «Площадь Восстания» проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями. В результате пострадали 11 пассажиров автобуса, в том числе трое детей. Очевидец произошедшего рассказал «Газете.Ru», что водителя «то ли приступ схватил, то ли эпилептический припадок». Его быстро увезли на скорой, а большинство пассажиров автобуса смогли самостоятельно покинуть салон после аварии.

Ранее в Петербурге автобус провалился в яму с кипятком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами