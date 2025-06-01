В Москве дороги затопило кипятком

Кипяток из прорвавшейся трубы залил проезжую часть у метро «Молодежная» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Прорыв трубы с горячей водой случился у метро Молодежная в Москве. Кипятком заливает проезжую часть, на месте работают коммунальные службы», — говорится в сообщении канала.

Судя по видео, автомобили продолжают ездить по проезжей части. При этом горячая вода уходит в ливневую канализацию.

16 декабря 2024 года в Петербурге улицу Маршала Захарова залило кипятком. Из-за прорыва трубы с горячей водой всю территорию заволокло паром, который сильно ухудшил видимость.

Также до этого в Новосибирске парковку и двор затопило кипятком из-за прорыва трубы. Произошедшим заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Москве затопило Перовское шоссе.