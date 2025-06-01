Стало известно, когда закончится гроза в Москве

Главное управление МЧС России по Москве в своем Telegram-канале предупредило автомобилистов о грозе и сильном ветре в столице.

«В ближайший час с сохранением до 20:00 часов 1 июня местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с», - говорится в сообщении ведомства.

В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями МЧС Москвы рекомендует парковать автомобиль в безопасных местах, обходить шаткие конструкции, а также быть внимательными, управляя автомобилем.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о жаркой погоде в четырех округах РФ в ближайшие дни. По словам синоптика, температура выше +30°C ожидается в регионах Поволжья и на Урале. Также на 7°C теплее нормы будет в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

Вильфанд уточнил, что в Челябинской, Курганской, Свердловской областях в период с 30 мая по 2 июня ожидается до +30°C. В Татарстане будет аномально опасная погода с повышением температуры до +34°C.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали комфортную температуру воды на юге России.